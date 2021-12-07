Limasol'da emlak satışları son 5 yılda 6,3 milyar Euro'ya ulaştı

Bağımsız gayrimenkul varlık yönetimi ve danışmanlık firması WiRE'den alınan bir rapora göre, Limasol, Germasogeia (Yermasoya) ve Agios Athanasios (Aya Tanaş) belediyelerinde 14 binden fazla gerçekleşen emlak satışları son beş yılda 6,3 milyar Euro'yu aştı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre; Güney Kıbrıs genelinde ise emlak satışları, son 5 yılda gerçekleştirilen 100 binden fazla satışla 30 milyar Euro'ya yaklaştı.

Limasol Belediyesi sınırları içinde 3,3 milyar Euro değerinde 7,900 mülk satışı gerçekleşti.

WiRE tarafından sağlanan verilere göre, Limasol belediyesinde bir mülk satışının ortalama fiyatı 178.912 Euro'ya çıkarken, bir mülk için fiyat aralığı 110.082 ile 314.714 Euro arasındaydı.

Yıllık bazda satışlar açısından bakıldığında, 2018, en yüksek işlem sayısının (1781) tamamlandığı yıl oldu. Ayrıca, emlak satışlarının (5485) çoğunluğunun tavan fiyatı 260.000 Euro'dur.

Değeri 1 milyon Euro'yu aşan satışlar, 422'si 1,5 milyon Euro ile 70,3 milyon arasında değişen büyük bir değerde olmak üzere 625 işleme ulaştı.

Germasogeia Belediyesinde, mülk satışları 2,1 milyar Euro'yu aştı ve işlem sayısı 4.095'e ulaştı.

Bu süre zarfında ortalama fiyat, Limasol belediyesindeki ortalama fiyatın iki katı kadar 341.431 Euro idi.

Buna ek olarak, Germasogeia'daki bir mülkün fiyatları 161.113 Euro ile 598.725 Euro arasında değişiyordu ve çoğu satış (940 işlem) 2018'de gerçekleşti.

Germasogeia'da değeri 1 milyon Euro'yu aşan satışlar, 192'si 1,7 milyon Euro ile 21,8 milyon Euro arasında değişen 478 işleme ulaştı.

Agios Athanasios'ta, son beş yılda gerçekleştirilen 2.000 işlemle toplam mülk satış değeri 800 milyon Euro'yu aştı. Belediyedeki bir mülkün medyan fiyatı 264.296 Euro iken, emlak fiyatları 172.875 Euro ile 429.995 Euro arasında değişiyordu.

Belediyedeki satışların çoğu 2019'da (443 işlem) gerçekleşirken, satışların çoğu (1054 işlem) 178.000 Euro ile 472.000 Euro arasında değişiyordu.

Yetmiş üç mülk satışı, 1,4 milyon Euro değerini aşarken, kaydedilen en yüksek emlak fiyatı 17,9 milyon Euro idi.

Rapora göre, üç belediyedeki satışların çoğunluğu apartmanlarla ilgiliydi ve yalnızca Limasol belediyesi, toplam değeri 1.5 milyar Euro olan ve ortalama fiyatı 165.000 Euro olan 4.566 apartman mülkünün satışını gördü.

Germasogeia'da bu süre zarfında toplam değeri 1,3 milyar Euro olan 2.676 daire satıldı, ortalama fiyat ise 363.458 Euro idi.

Agios Athanasios'ta toplam değeri 230 milyon Euro olan 744 daire, ortalama fiyatı 235.550 Euro olarak satıldı.

Bu habere tepkiniz:



07/12/2021 10:13