Limasol’da endüstriyel hintkeneviri hırsızlığı

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28/09/2023

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Limasol’da endüstriyel hintkeneviri hırsızlığı

Güney Kıbrıs’ta endüstriyel hintkeneviri yetiştiriciliği yapan bir şirketten 70 adet hintkeneviri fidesi çalındığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, hırsızlık olayının Pazartesi sabahı fark edildiğini ve şirket yetkililerinin polise haber verdiğini ancak henüz hintkeneviri fidelerini kimlerin çaldığının tespit edilemediğini yazdı.

Haberde, söz konusu şirketin Tarım Bakanlığı’ndan alınmış endüstriyel hintkeneviri yetiştiriciliği yapma izni bulunduğu ifade edildi.

28/09/2023 11:19
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