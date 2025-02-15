Limasol'da Feci Yangın: Üçü Çocuk, Beş Kişilik Aile Hayatını Kaybetti

Limasol'un Agios Nikolaos bölgesinde sabah saat 04:04'te çıkan apartman yangınında, üçü çocuk olmak üzere beş kişilik bir aile hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşsa da alevlerin yoğunluğu nedeniyle ikinci kattaki daireye giremediler. Üç katlı binanın diğer sakinleri güvenli bir şekilde tahliye edildi. İtfaiye Sözcüsü Andreas Kettis, hidrolik platformun da bulunduğu dört itfaiye aracının sabah 04:08’de yangına müdahale ettiğini belirtti. Kettis, "Daire, kısmen iskelet ve duvar, kısmen de alçıpan malzemelerle inşa edilmişti. Olay yerine vardığında daire tamamen alevler içindeydi," dedi.

Solunum cihazı kullanan itfaiyeciler, dairede aile üyelerinin cansız bedenlerine ulaştı. Yangının çıkış nedeni hakkında polis ve elektromekanik servisler işbirliği içinde soruşturma başlattı.