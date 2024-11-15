Limasol’da gençlere uyuşturucu satan şahıs tutuklandı

Limasol’da gençlere 5 euroya uyuşturucu satan 20 yaşındaki torbacı yakalandı.

Fileleftheros’un haberine göre motosikletli bir kişinin gençlere uyuşturucu sattığı yolundaki ihbarı değerlendiren narkotik şube ekipleri Çarşamba gecesi Mesa Yitonia meydanında 20 yaşındaki torbacı genç ile ondan uyuşturucu satın alan bir genci tutukladı.

Tasarrufunda 7 küçük naylon poşet içerisinde bir miktar uyuşturucu bulunan torbacı mahkemeye çıkarılarak hakkında 8 gün tutukluluk emri alındı.