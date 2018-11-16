Limasol’da Gerçekleşen Soygunda Bir Adet 'G3 Tüfeği' Çalındı

Limasol’da sakin 38 yaşındaki bir kişinin evinde geçtiğimiz Çarşamba akşamı gerçekleşen bir soygunda, şahsa ait askeri G3 tüfeğinin yanı sıra evden silahın mekanizması, 200 adet mermi, bin 400 Euro nakit para ve bin 600 Euro değerinde de bir saat çalındığı belirtildi.



Soyguncuların evde anahtarları bulmalarının akabinde, şahsa ait arabayı da alıp olay yerinden kaçtıklarını yazan Politis gazetesi, geçen Salı sabaha yakın Limasol’da meydana gelen başka bir soygun olayında da anahtarları evde bulunan 36 yaşındaki bir şahsa ait arabanın da çalındığını kaydetti.



Haberde, kovuşturma makamlarının G3 tüfeğinin çalınmasından ötürü, planlı bir suç faaliyeti gerçekleşmesinden korku duydukları da yer aldı.