Limasol’da iki eve av tüfeğiyle ateş açıldı

Limasol’da pazartesi gecesi 40 yaşındaki Kıbrıslı Rum kadına ve 52 yaşındaki yabancı uyruklu iş adamına ait konutlara ateş açıldı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Kıbrıslı Rum kadın ile iki küçük çocuğunun ikamet ettiği apartman dairesine saat 23.00 sularında av tüfeğiyle ateş açıldı, evin salon penceresi hasar gördü. Aynı gece saat 03.55’te ise bir iş adamına ait eve ve lüks arabaya yine av tüfeğiyle ateş açıldı. Evin penceresi ile lüks aracın ön camı hasar gördü.

Rum polisinin, her ikisinde de av tüfeği kullanılmış olmasına rağmen iki olay arasında bağlantı olmadığını düşünse de Fileleftheros olayı “failler ev sahiplerine uyarı mesajı verdi” yorumunu yaptı.

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14/09/2022 10:49