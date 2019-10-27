Limasol’da ilginç görüntü

Ülkemizde devam eden sağanak yağmurlar Limasol’u kötü etkiledi. Geçtiğimiz haftadan beri Limasol’u etkisi altına alan yağmurlar sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı. Rum haber kaynaklarında yer alan bilgiye göre Limasol bölgesinde bir tekne sokaklarda gezdi.

Limasol’da limandaki bir tekne yağmur ve fırtınanın etkisi ile kıyıya vurdu. Ancak yollardaki su oranının yüksek olması teknenin bir süre sokaklarda ilerlemesine neden oldu. Sosyal medyada teknenin sokakta gezdiği video birçok vatandaş tarafından ilgi ile izlendi.

27/10/2019 12:07