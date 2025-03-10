Limasol’da internet üzerinden dolandırıcılık
Limasol’da bir inşaat şirketi sahibinin, internet üzerinden dolandırıcılık kurbanı olduğu bildirildi.
YAYIN TARİHİ:
10/03/2025
Limasol’da bir inşaat şirketi sahibinin, internet üzerinden dolandırıcılık kurbanı olduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, söz konusu şahsın iş ortağıyla elektronik postayla haberleşerek 11 bin 900 euro ödeme yapılması için anlaştığını; ardından yine iş ortağından geliyormuş gibi görünen bir e-posta daha aldığını ve burada bir hesap numarası verilerek, parayı o hesaba yatırmasının talep edildiğini, kendisinin de o hesaba parayı yatırdığını yazdı.
Gazete, şahsın iş ortağıyla yaptığı telefon görüşmesinde paranın yatmadığını öğrendiğini ve ikinci e-postanın dolandırıcılar tarafından gönderildiğinin bu şekilde ortaya çıktığını kaydetti.
Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.
YAYIN TARİHİ: