Limasol’da Kıbrıslı Türk’e ait mülke ilgili dava reddedildi

Limasol Kaza Mahkemesi'nin perşembe günü verdiği bir kararla, İngiltere'de yaşarken 1984 yılında hayatını kaybeden bir Kıbrıslı Türk’ün, Limasol’daki çok sayıdaki gayrimenkulünü bir dönem yöneten Kıbrıslı Rumlar tarafından 2014 yılında açılan bir davayı reddettiği haber verildi.

Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde başsavcının ofisinden yapılan açıklamaya göre, "Bir dönem Kıbrıslı Türk'ün mallarının idarecisi durumunda olan Kıbrıslı Rumlar tarafından açılan davayla, merhum Kıbrıslı Türk’ün adına kayıtlı olan tüm mülklerin mülkiyet hakkının teslimi için kararname çıkarılmasının istenmesi yanı sıra insanlık haklarının ihlali ve/veya yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmemesiyle ilgili tazminat ve/veya 1974’ten bugüne kadar olan kira bedellerinin" talep edildiğini belirtti.

Gazete davanın Rum başsavcılığı, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği, Ulaştırma İletişim ve Bayındırlık Bakanlığı aynı zamanda çok sayıda Kıbrıslı Rum göçmen aleyhinde (Söz konusu malı vasilik izniyle kullananlar) açıldığını kaydetti.

Davanın Limasol bölgesindeki 24 taşınmaz mülkle alakalı olduğunu yazan gazete, bazı Kıbrıslı Rum göçmen ailelerin bu mülkleri Kıbrıs Türk malları vasisisin izniyle ileri sürülen Türk işgalinden dolayı ikamet ve iş amaçlı olarak elinde tuttuğunu ve kullandığını belirtti.

Gazete Limasol kaza mahkemesinin konuyla ilgili çok önemli bir karar vererek "hem vasilik izniyle malı kullanan Kıbrıslı Rum göçmenlerin söz konusu mülkten uzaklaştırılmasını isteyen hem de tazminat talebinde bulunan" Rumların taleplerini reddettiğini belirtti.

Mahkemenin ileri sürülen Türk işgali nedeniyle hüküm süren düzensizlik devam ederken, Kıbrıslı Rum göçmenlerin vasilik izniyle mülke sahip olmasının yasal olduğunu teyit ettiği de kaydedildi.

Mülklerin sahibi olan merhum Kıbrıslı Türk’ün ve ailesinin 21 Temmuz 1974 tarihinde veya buna yakın bir zamanda İngiliz Üslerinden İngiltere’ye gittiğini ve o tarihten bu yana ne kendisinin ne de ailesinden herhangi birinin Güney Kıbrıs’ta yaşamak için geri dönmediğini kaydeden gazete, mülklerin sahibinin 1984 yılında öldüğünü belirtti.

Ölen kişinin mirasçılarının ise 2011 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Rum Yönetimi aleyhinde dava açtığını kaydeden gazete, AİHM’nin ise Rum Yönetiminin iç hukuk yolları tüketilmediğinden ötürü başvuruyu kabul etmediğini belirtti.

Söz konusu davayı açan Rumların, "hukuki olarak hangi dayanakla dava açtıklarına" haberde yer verilmedi.