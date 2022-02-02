Limasol’da kumarhane’den hile yoluyla kazanç temin eden Türkiye vatandaşı tutuklandı

ads ads ads ads
02/02/2022

ads
ads
ads
Limasol’da kumarhane’den hile yoluyla kazanç temin eden Türkiye vatandaşı tutuklandı

Limasol’da bulunan bir kumarhaneden hile yoluyla kazanç temin ettiği gerekçesiyle bir şahsı tutuklandı.

Fileleftheros gazetesi, 40 yaşında ve “Kürt kökenli Türkiye vatandaşı” olarak tabir ettiği bir kişinin, Limasol’da bulunan bir kumarhaneden hile yoluyla kazanç elde ettiği gerekçesiyle tutuklandığını yazdı.

Haberde, kumarhane yetkililerinin, şahsın eline sakladığı kesin bir aletle oyun kartlarını işaretleyerek hile yaptığı yönünde Rum polisine şikayette bulundukları, yeri tespit edilen şahısın dün çıkarıldığı mahkeme tarafından 18 Şubat tarihine kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderildiği belirtildi.

02/02/2022 12:42
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Limasol, Türk, kumarhane
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.