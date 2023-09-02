Limasol’da mülteci sorununa karşı yapılan protesto eyleminde olaylar çıktı

Limasol’da dün akşam mülteci sorununu protesto etmek amacıyla düzenlenen protesto eyleminde büyük olaylar çıktığı bildirildi.

Alithia gazetesi, eylemcilerin araçları ve çöp kutularını ateşe verdiğini, etrafa gelişigüzel çatapat ve molotof attıklarını, mağazaları yağmaladıklarını ve gazetecilerle yabancı uyruklulara saldırdıklarını yazdı.

Gazete, eylem için geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, maskeli eylemcilerin yola rıhtımdan giriş yaptıklarını yazdı. Bunun üzerine polisin yolu kestiğini, toplumsal olayları bastırma timinin bölgeye geldiğini ve göz yaşartıcı gaz kullanmak durumunda kaldığını kaydetti.

Eylemin 20.30’da başladığını ve olayların büyümesiyle birlikte maskeli eylemcilerin farklı bölgelere dağıldığını yazan gazete, saat 22.00 sularında olayların başka bölgede devam ettiğini belirtti. 200’den fazla polisin olayları önlemeye çalıştığını ve ilk etapta 7 kişinin tutuklandığını yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de eyleme katılacağının açıklandığını ancak katılımının iptal edildiğini kaydetti.

Haberde, Limasol’da bugün saat 19.00’da, ırkçı şiddet aleyhinde ikinci bir eylem daha yapılacağı ve polisin, yeniden olaylar yaşanmaması için geniş çaplı tedbir aldığı ifade edildi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, eyleme yaklaşık 350 kişinin katıldığını ve 5 yabancı uyruklu kişinin, eylemcilerin saldırısı nedeniyle yaralandığını yazdı.