Limasol’da Rus kadına ırkçı saldırı

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08/03/2022

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Limasol’da Rus kadına ırkçı saldırı

Limasol’da ikamet eden bir Rus kadının, alışveriş yapmak için dün akşam Polonyalılara ait bir dükkâna gittiği sırada, 3 kişinin yumruklu saldırısına uğradığı haber verildi.

Kadının Rusça konuştuğunu duyan iki erkek ile bir kadının, Rus kadına saldırdıklarını yazan Haravgi, olayın polise şikayet edildiğini, öte yandan Güney Kıbrıs’ta yaşamını sürdüren Rus vatandaşları hatta çocukların dahi zorbalık ve sözlü saldırılara maruz kaldıklarına dair şikayetlerin arttığını ekledi.

08/03/2022 13:12
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