Limasol’da soyguncu, büfe çalışanını yaraladı

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24/11/2021

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Limasol’da soyguncu, büfe çalışanını yaraladı

Limasol’da bir büfeye soygun amaçlı giden hırsız, büfe çalışanı 68 yaşındaki adamı hastanelik etti.

Haravgi gazetesi, yüzü maskeli bir saldırganın Pazartesi gecesi geç saatlere kadar açık olan bir büfeye girdiğini, büfe çalışanı 65 yaşındaki bir kişiyi darp ederek kasadaki paraları çaldığını yazdı.

Soyguncunun bıçak çekmesine karşın kullanmadığını ancak büfe çalışanını ciddi biçimde darp ettiğini belirten gazete, çalışanın hastanede tedavi altında olduğunu da aktardı.

24/11/2021 13:38
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