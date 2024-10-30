Limasol’da yabancı uyruklu paket servis elemanlarına bir ayda 8 ırkçı saldırı...

Limasol’da bir ayda yabancı uyruklu paket servis elemanlarına yönelik 8 ırkçı saldırı meydana geldiği, dün sabaha karşı gerçekleştirilen yeni saldırıda bir Bangladeşlinin hastanelik olduğu bildirildi.

Haravgi dün saat 02.00 sularında trafik ışıklarında bekleyen 28 yaşındaki Bangladeşli paket servis elemanına, yanına yaklaşan bir araçtaki 4 kişinin saldırdığını yazdı.

Habere göre paket servis elemanını, yüzüne sprey sıkarak etkisiz hale getiren saldırganlar, yere düşürdükleri elemanı tekme ve yumruklarla darp etti. Saldırganlar, yakındaki bir otelin güvenlik görevlisinin müdahalesi üzerine olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Bangladeşlinin başında, kalçası ve sırtında travma meydana geldiği saptandı.

Olayla ilgili iki kişinin tutuklandığını, iki kişinin daha arandığını yazan gazete Limasol polisinin, geçen Perşembe akşamı 4 gencin paket servis elemanına saldırmasıyla ilgili, elinde cop ile görülen bir şahsın fotoğrafını basına vererek halktan yardım istediğini anımsattı.

Fileleftheros “Limasol’da Paket Servis Elemanlarına Bir Ayda 8 Irkçı Saldırı” başlıklı haberinde, polisin 6 saldırı ile ilgili 14 kişiyi tutukladığını, yabancı uyruklulara saldıranların 15-34 yaş aralığında kişiler olduğunu yazdı.