Limasol'da yabancılara sahte ikamet belgesi ile öğrenci ehliyeti veren çete çökertildi

Limasol’da üçüncü ülke vatandaşlarına sahte ikamet belgesi ile öğrenci ehliyeti veren bir çete çökertildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre 8 Aralık 2022’den 3 Mart 2023’e kadar 20 yabancı uyrukluya öğrenci ehliyeti verildi ya da öğrenci ehliyeti süresi uzatıldı. Yapılan incelemede ehliyetlerin, AB üyesi ülke vatandaşıyla evli olduklarını gösteren sahte ikamet izni belgesine dayanılarak verildiği ortaya çıktı.

Limasol polisi konuyla ilgili 58 ve 67 yaşlarındaki iki Kıbrıslı Rum ile 2 yabancı uyrukluyu tutukladı, 16 yabancı uyrukluyu ise arıyor. Özel sigorta ofisi sahibi 67 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un para karşılığında (her başvurudan 50 Euro) yabancıların dosyalarını alarak, paranın geri kalanını başvuru işlemlerini yürüten ve kendine özel belge verme yöntemi olan 58 yaşındaki Rum’a verdiği saptandı.

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01/04/2023 12:16