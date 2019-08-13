Limasol'da yangın 2,5 kilometrelik alanı kül etti

Limasol’a bağlı “Malya”(Bağlarbaşı) ve Pahna köyleri arasındaki bölgede dün öğle saatlerinde çıkan yangın tam olarak kontrol altına alınamadı.

Rum haber kaynaklarına göre, yangın söndürme çalışmalarına 7 itfaiye aracı, Rum İtfaiye Birimi’ne bağlı 2 helikopter ile Orman Dairesi’ne ait uçak katılıyor. Pazartesi günü öğlen saatlerinde başlayan yangın, şimdiye kadar 2,5 kilometrelik alanda yabani çalı, çam ağaçları ve çeşitli mahsulleri yaktı. Alevler ayrıca elektrik direklerini ve kabloları da tahrip etti.





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