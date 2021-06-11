Güney Kıbrıs’ta Çevre Dairesinin, Limasol’a bağlı Zakaki’de inşa aşamasındaki kumarhane tesisine yalnızca 400 metre mesafeye 14 katlı iki çok katlı bina inşa edilmesine onay verdiği belirtildi.

14 katlı binaların “AN Sky Garden Ltd.” şirketi tarafından inşa edileceklerini ve bunların yanında 10 tane de villa bulunacağını yazan Fileleftheros gazetesi, 14 katlı iki binanın her birinde 101 daire bulunacağını ekledi.

Limasol’da yapılan kumarhane yanına 14 katlı bina yapılacak

Güney Kıbrıs’ta Çevre Dairesinin, Limasol’a bağlı Zakaki’de inşa aşamasındaki kumarhane tesisine yalnızca 400 metre mesafeye 14 katlı iki çok katlı bina inşa edilmesine onay verdiği belirtildi.

14 katlı binaların “AN Sky Garden Ltd.” şirketi tarafından inşa edileceklerini ve bunların yanında 10 tane de villa bulunacağını yazan Fileleftheros gazetesi, 14 katlı iki binanın her birinde 101 daire bulunacağını ekledi.

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11/06/2021 11:21