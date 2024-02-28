Limasol'da zorla alıkoyma ve tecavüz

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28/02/2024

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Limasol'da zorla alıkoyma ve tecavüz

 

Ukraynalı 21 yaşındaki kadının Limasol’da iki kişi tarafından alıkonulup tecavüze uğradığı şikayeti üzerine 20 yaşındaki bir kişinin yakalandığı ve hakkında altı gün tutukluluk emri alındığı bildirildi.

Fileleftheros ve Haravgi’nin polise verilen ifadeye dayandırdığı haberine göre, Ukraynalı kadın, Perşembe akşamı evine birlikte gittiği 20 yaşındaki kişi ve onun bir arkadaşının tecavüzüne uğradı. Kadın, bu kişilerin evden çıkmasına izin vermeyip, kendisini isteği dışında alıkoyduğunu söyledi.

Polis, zorla alıkoyma ve cinsel saldırı şikayetiyle ilgili ikinci kişiyi arıyor.

28/02/2024 11:27
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TAGS: Limasol, alıkoyma, tecavüz,
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