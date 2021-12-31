ads

Limasol’da iki aylık bebek yatağında ölü bulundu

ads ads ads ads ads
31/12/2021

ads
ads
ads
Limasol’da iki aylık bebek yatağında ölü bulundu

Limasol’da yaşayan yabancı uyruklu ailenin, iki aylık bebeğinin dün yatakta ölü olarak bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, bebeğin dün ailesi tarafından yatakta hareketsiz olarak bulunarak hemen hastaneye kaldırıldığını yazdılar.

Bebeğin hastaneye gittiği zaman ölü olduğunu yazan gazete, yapılan ilk tetikler sonucu bebeğin herhangi bir suç kurbanı olmadığının tespit edildiğini, ölüm nedeni olarak ise  kusmaya bağlı boğulma veya ani ölüm sendromu üzerinde durulduğunu belirtti.

 

31/12/2021 13:39
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Limasol,  iki aylık bebek,  ölü
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.