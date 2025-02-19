Limasol’daki bir arabada hava yastığı patladı

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
19/02/2025

Limasol’daki bir arabada hava yastığı patladı

Limasol’da dün, arızalı Takata hava yastıkları nedeniyle geri çağrılma kapsamında olan araçlardan birinin küçük bir trafik kazası geçirdiği ve kaza sonucu, hava yastığının patladığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, hava yastığının mekanizmasından fırlayan şarapnel parçasının aracın tavanına saplandığını ve şans eseri sürücünün yara almadığını yazdı.

Gazete, koltuğunun geride olması sayesinde sürücünün yara almadan kurtulduğunu kaydetti.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.