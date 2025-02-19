Limasol’daki bir arabada hava yastığı patladı

Limasol’da dün, arızalı Takata hava yastıkları nedeniyle geri çağrılma kapsamında olan araçlardan birinin küçük bir trafik kazası geçirdiği ve kaza sonucu, hava yastığının patladığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, hava yastığının mekanizmasından fırlayan şarapnel parçasının aracın tavanına saplandığını ve şans eseri sürücünün yara almadığını yazdı.

Gazete, koltuğunun geride olması sayesinde sürücünün yara almadan kurtulduğunu kaydetti.