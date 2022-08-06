Limasol'daki yangın kontrol altına alındı

Limasol’da,  Güney Kıbrıs’taki en büyük baraj olan “Kuris Barajı” bölgesinde öğlen çıkan yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

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06/08/2022

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Limasol'daki yangın kontrol altına alındı

Limasol’da,  Güney Kıbrıs’taki en büyük baraj olan “Kuris Barajı” bölgesinde öğlen çıkan yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin gece boyunca yeniden alevlenmelere karşı tedbir amacıyla bölgeden ayrılmayacağı açıklandı.

Rum haber kaynakları, saat 14.00 sıralarında başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek kontrolden çıkan yangını söndürmek için Limasol, Lefkoşa, Baf İtfaiyeleri, “Felaketle Mücadele Özel Birimi” (EMAK) ve Orman Dairesi’ne ait itfaiye araçları ile yangına müdahale ediyordu.

 “İKAROS” planının da devreye sokulduğu yangında, söndürme çalışmalarına 8 hava aracının yanı sıra İngiliz Üsleri ile polise ait birer helikopter de katıldı.

06/08/2022 20:25
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TAGS: limasol, yangın
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