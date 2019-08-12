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Limasol'daki yangına müdahale sürüyor

Yangının geç saatlerde kontrol altına alınması bekleniyor

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12/08/2019
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Limasol'daki yangına müdahale sürüyor

Limasol’a bağlı Malya ve Pahna köyleri arasında  bugün öğle sıralarında başlayan yangın kontrol altına alınamadı.

Yangın, Kissusa bölgesine doğru yayılarak köyün boşaltılmasına neden oldu. Yangına havadan yapılan müdahalelerin akşam saat 20.00 sıralarında durdurulduğu ve yangının geç saatlerde kontrol altına alınmasının beklendiği kaydedildi.

Polisin yangına neden olduğuna inanılan bir şüpheliyi aradığı bildirildi

 

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TAGS: limasol, yangın
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