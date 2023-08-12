Limasol'daki yangının maliyeti açıklandı

Limasol’da geçtiğimiz cuma günü çıkan ve birkaç gün süren yangının yol açtığı zararın maliyetinin ilk değerlendirmelere göre 450 bin Euro olduğu belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, yangının çevresel felaketinin yanı sıra bazı evlerin ve binaların da yangından zarar gördüğünü yazdılar.

Habere göre Limasol Kaymakamlığı, 9 binada meydana gelen zararın 447 bin 225 Euro olduğunu tespit etti.

Zararın 3’te 2’lik kısmını ise şu an hayatta olmayan müzisyenlerden Stelyos Argiris’in tamamen yanan yazlık evini teşkil ediyor.

Stelyos Argiris öldükten sonra evde kimsenin kalmadığı da ifade edildi.