Limasol’dan Pire’ye kumarhaneli yolcu gemisi

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki deniz yolu bağlantısı 21 yıl aradan sonra 19 Haziran Pazar günü (yarın) yeniden başlayacak. “M/V Daleela” isimli yolcu gemisinde bir de kumarhane bulunuyor.

Fileleftheros “Pire’ye Çapa Vira” başlıklı haberinde Limasol Limanı ile Pire Limanı arasında sefer yapacak “M/V Daleela” isimli 400 yolcu kapasiteli geminin yarınki ilk seferinde 120 yolcu seyahat edeceğini yazdı.

Habere göre ilk sefere Rum Başkanlık Müsteşarı Kiriakos Kusios, müsteşarlar Savvas Perdios ve Vasilis Dimitriadis, Yunanistan Turizm Müsteşarı Sofia Zaharaki, Ulaştırma Komitesi’nde yer alan milletvekilleri, Limasol Belefiye Başkanı, gazeteciler ve Denizcilik Müsteşarlığı bürokratları katılacak. İlk sefer öncesinde Limasol Limanı’nda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konuşma yapacağı bir tören düzenlenecek.

Fileleftheros gazetesine gemiyi gezdiren M/V Daleela’nın bağlı olduğu Scandro şirketi müdürü ve ortağı Marios Mihail yarım milyon Euro harcama ile lüks hale getirdikleri geminin 6 VİP, 38 adet birinci sınıf, 68 adet ikinci sınıf kamarası olduğunu, 100’den fazla araç taşıyabileceğini anlattı.

Çocuklar için oyun alanı ve kumarhanesi de bulunan gemide her bölümün girişinde bir karşılama noktası olduğunu anlatan Mihail kumarhane bölümünde kağıt ve rulet masası ile 30 adet slot makinesi olduğunu söyledi.

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18/06/2022 12:48