Limasol'un güneyinde uluslararası askeri tatbikat

Güney Kıbrıs ve İsrail hava ve deniz kuvvetleri, Limasol’un güneyinde tatbikat düzenledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) deniz kuvvetleri ile Limasol açıklarında bulunan “FS LANGUEDOC (D-653)” isimli Fransız fırkateyninin katıldığı ortak bir deniz ve hava tatbikatı gerçekleştirildi.

“CYP/FRA 03/2022” ismini taşıyan ve Çarşamba günü gerçekleştirilen tatbikat çerçevesinde gemiye çıkma ve havadan yaralı taşıma gibi icraatlarda bulunuldu.

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02/09/2022 11:15