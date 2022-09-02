Limasol'un güneyinde uluslararası askeri tatbikat
Güney Kıbrıs ve İsrail hava ve deniz kuvvetleri, Limasol’un güneyinde tatbikat düzenledi.
02/09/2022
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Güney Kıbrıs ve İsrail hava ve deniz kuvvetleri, Limasol’un güneyinde tatbikat düzenledi.
Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) deniz kuvvetleri ile Limasol açıklarında bulunan “FS LANGUEDOC (D-653)” isimli Fransız fırkateyninin katıldığı ortak bir deniz ve hava tatbikatı gerçekleştirildi.
“CYP/FRA 03/2022” ismini taşıyan ve Çarşamba günü gerçekleştirilen tatbikat çerçevesinde gemiye çıkma ve havadan yaralı taşıma gibi icraatlarda bulunuldu.