Limasol'un Yermasoya bölgesini hortum vurdu

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14/02/2024

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Limasol'un Yermasoya bölgesini hortum vurdu

Bölgeyi etkisi altına alan kötü hava koşulları, Limasol’a bağlı Yermasyoa yöresinde çıkan hortum yüzünden büyük zarara yol açtı. Hortumun etkisiyle vinç yıkıldı, ağaçlar yerinden söküldü ve konutlar hasara uğradı.

Sigmalive’in haberine göre Yermasoya’da saat 03.30 dolaylarında çıkan hortum elektrik şebekesine de zarar verdiği için elektrik enerjisi verilemeyen bölgede Rum Elektrik İdaresi (AİK),  İtfaiye, Sivil Savunma ve yetkili bütün birimler çalışma yapıyor.

Yermasoya’nın sahil cephesindeki bütün yollar trafiğe kapatılırken Limasol-Lefkoşa otoyolunun Yermasoya mevkiinde, her iki şeridi de sürüklenen nesneler nedeniyle kapandı.

14/02/2024 09:25
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TAGS: Limasol, Yermasoya, bölgesi, hortum,
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