Limon Hangi Hastalıklara iyi gelir? Limonun Faydaları Nelerdir?

1-3 adet limon suyu sıkılıp, su ile karıştırılarak her sabah aç karnına içilirse çok şifadır. Kandaki PH dengesini sağlar, alerji, egzama ve mantara karşı çok iyidir.

Limonun Faydaları

Yüksek tansiyonu, ateşi ve şekeri düşürür.

İltihabı kurutur, balgamı yumuşatarak akciğerlerden söker,

kilo vermeyi ve sindirimi kolaylaştırır.

Özellikle kan grubu “A” olanlara çok faydalıdır.

Vücuttaki kireci eritir,

idrarı artırır

Mesane ve böbrek taşlarını parçalayarak düşürür.

Cilde sürülünce cildi güzelleştirir,

sivilceleri geçirir.

Limon suyu

Limon suyu baş ağrısına, boğaz enfeksiyonlarına ve bademcik iltihabına iyi gelir. Kusmayı önler, ishali durdurur. Sıcak su ile içildiğinde ter atmayı sağlar.

Limon Kabuğu

Limon kabuğu çiğnemek diş eti kanamasını, çekirdeklerini çiğnemek kabızlığı ve basuru önler. 2-3 gr. kuru limon çekirdeği veya limon kabuğunu öğüterek suyla içmek her tür zehrin etkisini azaltır.

Yılan sokması

Yılan sokması durumunda, limon kabuğu suyunu su ile karıştırarak içmek ve ısırılan yere limon kabuğu sarmak iyi gelir.

2-3 gün boyunca, nasıra günde 2-3 defa değiştirerek limon kabuğu sarmak, nasırı yok eder.

Limonu şekerle yemek zararlıdır

Limonu şekerle yemek zararlıdır, kan asidini yükseltir, kireçlenmeye, alerji ve mantara sebep olur. Sap tarafından sıkılan limon suyu ekşi değil, mayhoş olur.

Limon sevmeyen için Greyfurt

Limon sevmeyenler her sabah su katarak greyfurt suyu içmeli veya greyfurt yemelidir.

Yünlü kıyafetlerin arasına limon kabuğu koymak güvelerin üremesini engeller.

Limon suyu hemen tüketilmeli

Limon suyu sıkıldıktan 15-30 dakikadan sonra şifalı özelliğini kaybetmeye başlar.

Kaynak Kitap: Dr. Aidin Salih – Gerçek Tıp Yitik Şifanın İzinde

Limon Yağı

Kullanım alanı son derece geniş olan limon yağı, evde sürekli bulundurmak isteyeceğiniz ve temizlikten stres atmaya kadar pek çok konuda başvurabileceğiniz bir yağdır.

Yağı suyunuza tat katabilir ya da rahatlatıcı bir banyo için kendinize banyo tuzu hazırlayabilirsiniz. Cildi temizlemek ve kırışıklıkları gidermek için de yine yağına başvurabilirsiniz.

Limonun canlandırıcı, güçlü ve arındırıcı bir kokusu vardır. % 68 oranında güçlü bir antioksidan olan d-limonen maddesini içerir. Suya katıldığında ferahlatıcıdır ve cilde de faydası dokunur.

Limonun yemeklere kattığı lezzeti hepimiz biliyoruz. Esansiyel yağı ise soğuk pres yöntemi ile olgunlaşmamış limon kabuklarından elde edilir.

Limon Yağı’nın Cilde Faydaları

Antiseptik özelliği nedeniyle ciltteki sivilce ve akneleri geçirir ve yenilerinin oluşumunu önler.

Tonik görevi görür, bu anlamda cilt için çok iyi bir temizleyicidir.

Gözenekleri iyice açarak cildin daha rahat nefes almasına ve ferahlamasına yardım eder.

Siğilleri yok eder ve yenilerinin oluşmasının önüne geçer. Bu etki için siğillerin olduğu bölgeye günde iki kez yağı ile masaj yapılmalıdır.

Uçukları hızlı bir şekilde tedavi eder.

Yağlı ciltlerdeki yeni yağ oluşumunu azaltmaya yardım eder. Cildin fazla sebum salgılamasının önüne geçer.

Ciltteki ölü derinin atılmasını sağlar.

Cildin elastikiyetini artırır ve cildi sıkılaştırmaya yardım eder.

İyi bir nemlendirici ve yumuşatıcıdır. Bu sayede, cildin kurumasının da önüne geçmiş olur.

Cildi besleyip canlandırmaya, yumuşacık ve pürüzsüz bir görünüme kavuşmasına yardımcıdır.

Cilde enerji pompalar ve daha enerjik görünmesine yardım eder.

Yüzdeki ve ellerdeki lekeleri azaltır. Özellikle, cildi yaşlanmanın neden olduğu kahverengi lekelerden kurtarır.

Yara izlerini ve Güneş’in sebep olduğu lekeleri geçirmeye de yardım eder.

Kaşıntıları gidermeye yardımcıdır.

Çatlakların iyileşmesine yardım eder. Özellikle topuklar için iyi bir kür niteliğindedir.

Yağı, kadınların en büyük korkulu rüyası selülit sorununa karşı da tedavi edici niteliktedir. Hem selülitleri geçirmeye hem de yeni selülitlerin oluşmasını engellemeye yardım eder. Bunun için, yağ ile sorunlu bölgeye gün aşırı masaj yapılmalıdır. Bu sayede, bu bölgedeki hücre toksinlerini boşaltır ve zaman içerisinde daha düzgün bir görünüme kavuşur.

Selülit sorunu dışında, kilo alma ve kilo verme ile hamilelik gibi dönemlerde oluşan çatlakları ortadan kaldırmaya da yardımcıdır.

Varislerin sebep olduğu ağrıyı geçirmeye yardımcıdır.

Kan dolaşımını hızlandırdığı için, yağı katılan duş jeliyle vücuda kese ya da masaj yapıldığında hem cildin hem de kişinin canlanması ve enerji kazanması söz konusu olacaktır.

İltihaplanmaları engellemeye yardım eder.

Küçük kazalar sonucu oluşan çizik ve yaralanmalarda, sorunlu bölgenin mikrop kapmasını önler ve daha çabuk iyileşmesine yardım eder.

Böcek sokması ve sinek ısırması gibi durumlarda, sorunlu bölgenin hızlıca iyileşmesine yardım eder.

Tırnakları güçlendirici etkiye sahiptir. Kırılgan ve hassas tırnakların güçlenmesine ve sertleşmesine yardımcı olur. Ayrıca, tırnakların sararmalarının da önüne geçer.

Limon Besin Değerleri: Kaç Kalori?

Limon Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 43 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Adet (Orta) yani 100 gramlık miktarında Limon 43 kalori bulunmaktadır.

Besin Değeri 100 gramda % Günlük Değer * Kalori 43 kcal % 2.1 Karbonhidrat 8.7 g % 2.9 Lif 1.4 g % 5.6 Protein 0.4 g % 0.9 Yağ 0.4 g % 0.6 Kolesterol 0.0 mg % 0.0 A Vitamini 3.0 IU % 0.1 C Vitamini 44.1 mg % 73.5 Potasyum 157.0 mg % 4.5 Kalsiyum 34.0 mg % 3.4 Demir 0.1 mg % 0.6

*Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.

Limon, yüksek miktarda C vitamini, potasyum, magnezyum, folik asit ve lif içerir. Ekşi tadından dolayı daha çok yemeklere eklenerek tüketilir.

1 Adet Miktara Göre Besin Değerleri

Limon için 1 Adet miktarı için tabloda besin değerlerini ve miktarlarını görebilirsiniz.

Besin Değeri 100 gramda 1 Adet / 100 g Kalori 43 kcal 43.0 kcal Karbonhidrat 8.73 g 0.9 g Lif 1.4 g 1.4 g Protein 0.4 g 0.4 g Yağ 0.4 g 0.4 g Kolesterol 0.0 mg 0.0 mg A Vitamini 3.0 IU 3.0 IU C Vitamini 44.1 mg 44.1 mg Potasyum 157.0 mg 157.0 mg Kalsiyum 34.0 mg 34.0 mg Demir 0.1 mg 0.1 mg

Dr. Aidin Salih Kimdir?

Lugansk, Ukrayna’da Tıp Fakültesini bitirdi. Sovyetler Birliği’nde yıllarca tıp doktorluğu görevini yürüttü. Daha sonra Taşkent Devlet Üniversitesi’nde Biyoloji bölümünden mezun oldu. Ayrıca Uluslararası Alternatif Tıp Okulu’nu bitirdi.

Biyoloji diploma tezi ‘Yabani Hayvanların Fizyolojisi’ üzerineydi. 30 yılı aşkın bir zamandır aldığı çok yönlü eğitimlerle insan ve hayvan hastalıklarının sebeplerini inceledi.

İslam Tıbbı, Tıbb-ı Nebevi konusundaki alimlerin ve eski hekimlerin tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlandı. Tedavileriyle binlerce insanın şifa bulmasına vesile oldu. Bu çerçevede geliştirdiği tıp yaklaşımını anlattığı “Gerçek Tıp – Yitik Şifanın İzinde” isminde bir kitabı bulunuyor. 40 yaşında müslüman olan Salih, 9 Kasım 2014’de İstanbul’daki evinde hakkın rahmetine kavuştu.

Kaynak:Limon Hangi Hastalıklara iyi gelir? Limonun Faydaları Nelerdir?

09/10/2019 09:22