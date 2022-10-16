Limon Kabuğunun Az Bilinen Faydaları

Çeşitli yemeklere ve salatalara katılarak tüketilen limonun içi olduğu kadar kabuğunun da sağlığa oldukça faydası bulunuyor. Bu nedenle limon kabuğunu atmamak ve doğru şekilde tüketerek çeşitli hastalıklara çare bulabiliriz. Saymakla bitmeyecek kadar vücuda yararı bulunan limon kabuğu kemikleri güçlendirmekte ve kemik erimesinin önlenmesinde katkı sağlamaktadır.

İçerisinde büyük oranda C vitamini ve kalsiyum bulunan limon kabuğu stresin azaltılmasında ve yok edilmesinde büyük katkısı bulunmaktadır. Diş etlerinin daha güçlü olmasını sağlayan limon kabuğu, bağırsakların güçlenmesine ve karaciğer yağlanmalarının önüne geçmektedir.

Limon Kabuğu Neye İyi Gelir?

Vücudun farklı bölgelerinde meydana gelen yara ve leke izlerinin yok olmasına iyi gelen limon kabuğu, mide rahatsızlıklarına da iyi gelmektedir. Midedeki şişkinlik ve gazın ortadan kalkmasını sağlayan limon kabuğu, kabızlık sorunlarına da birebir doğal çözüm yöntemleri arasında yer almaktadır. Solunun rahatsızlıklarına tedavi amaçlı kullanılabilmekte ve dişteki sararmış lekelerin temizlenmesine yardımcı olmaktadır.

Kas kasılmalarının engellenmesinden, cildin daha gergin kalmasına kadar pek çok farklı faydası bulunan limon kabuğu, özellikle halk arasında faydaları pek bilinmeyen doğal bir ilaçtır. Limon kabuğunun sağlık için az bilinen diğer faydaları şu şekildedir:

- Kan dolaşımının iyileşmesine yardımcı olur.

- Karaciğeri temizlemeye yardımcıdır.

- Kılcal damarları güçlendirir.

- Kulak enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır.

- Ciltteki kırışık, sivilce ve siyah nokta gibi cilt sorunlarının ortadan kalkmasına yardımcı olur.

- İçindeki pektin sayesinde kilo vermeye yardımcı olduğu bilinmektedir.

- Kalp krizi ve diyabet gibi rahatsızlıkların oluşmasının önüne geçmekte ve kalp rahatsızlıklarını engellemektedir.

- Kanser ile büyü mücadele veren limon kabuğu, kanserli hücreler ile savaşması sayesinde kanser hastalarının tedavisinde kullanılmaktadır.

- İş ya da eğitim hayatında sıkça karşılaşılan stresi önlemektedir.

- Damar hastalıkları ile büyük mücadele verir ve damarda meydana gelebilecek olan pıhtılaşmaların önüne geçmektedir.

- Limon kabuğu aynı zamanda özellikle yaz aylarında ev ya da farklı yapılarda görülen karıncaların dağılmasına ve kaçmasına katkı sağlamaktadır.

Limon Kabuğu Nasıl Kullanılır?

Birden farklı yöntem ile kullanılabilen limon kabuğu, aynı zamanda özel şekilde işlenebilir ve çay yapılarak tüketilebilir. Yüz, el, ayak parmaklara uygulanan limon kabuğunun kullanım şekli ve çay olarak tüketimi yöntemleri şu şekildedir:

- Direkt olarak kabuğu yüzün farklı noktalarına sürebilir. Yüzünüzü limon kabuğu ile ovduktan sonra yaklaşık 10 dakika bekleyin. 10 dakika sonra cildinizi ılık su ile yıkayın. Bu işlem haftada en fazla 3 veya 4 kez yapılabilir.

- İkinci bir yöntem ise limon kabuklarının kurutarak uygulanması işlemidir. Limon kabukları sıcak güneş altında bekleterek kurutun. Kurumasının ardından kabukları rende ya da farklı cihaz ile rendeleyin ve toz haline getirin. Toz haline gelen limon kabuğunu yarım su bardağı ile karıştırın ve içerisine hamur kıvamı olacak şekilde zeytinyağı ve bal koyun. Parlak cilde sahip olmak için hazırlanan bu karışımı cildi farklı noktalarına uygulayın ve 15 dakika bekledikten sonra cildinizi yıkayın.

Limon Kabuğu Çayı Zayıflatır mı?

Sağlıklı yaşam ve daha güzel görünmek adına zayıflamak isteyen kişiler, çeşitli zayıflama çaylarına yöneliyor. Son derece etkili ve doğal zayıflama çayları arasında bulunan limon kabuğu çayı, zayıflamaya birebir yardımcı olmaktadır. Metabolizmanın hızlı ve düzenli çalışmasını ayrıca toksinlerden kurtulmayı sağlayan limon kabuğu çayı, zayıflama amaçlı tercih edilmektedir.

Limon Kabuğu Çayı Nasıl Yapılır?

Zayıflamak için tercih edilmesinin yanı sıra limon kabuğu çayı aynı zamanda soğuk algınlığını önlemektedir. Fazla yağlardan arınmayı ve damar genişlemesi gibi çeşitli yararları bulunan limon kabuğu çayının hazırlanışı şu şekildedir:

- Limon kabuğu çayı yapmak için ilk olarak 2 adet limon, 1 litre su, limonun suyu ve 80 gram bal gerekmektedir.

- Hazırlanışı için öncelikle 1 litre suyu iyice kaynatın ve 2 adet limon kabuğunu yıkayarak suyun içine atı.

- Daha sonra kaynama işlemini bekleyin ve kaynadıktan sonra içine limon suyunuzu ekleyin.

- 20 dakika kadar suyu karışımı iyice kaynatın ve balı ekleyerek 10 dakika kaynaması için bekleyin.

- Son olarak hazırladığınız karışımı cam şişe içine yerleştirin ve ışık görmeyen bir odada bekleyin.

- Çayı her iki gün ya da her gün en fazla iki bardak kadar tüketebilirsiniz.

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16/10/2022 22:33