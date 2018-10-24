Limonlu suyun faydaları nelerdir?

Limonlu suyun faydaları ile ilk olarak aklımıza kilo verdirmesi, zayıflatması geliyor. Fakat C vitamini deposu, antioksidan olan limonun ve tabii ki limonlu suyun faydaları sadece bununla sınırlı değil. Limonlu suyu sabahları aç karnına içtiğinizde vücudunuzda nasıl değişiklikler meydana geliyor? Limonlu su içmek zayıflatır mı? Limonlu su nasıl hazırlanır? Limonlu suyun faydalarını, zararlarını ayrıntılı olarak inceledik ve haberimizde sizler için derledik.

Limonlu su içmek şu sıralar çok popüler. Fakat bu kadar revaçta olması sadece kilo verdirdiği yönündeki açıklamalar nedeniyle. Fakat limon bir ezca deposu gibidir. Zengin C vitamini içeriği ve antioksidan olması ile bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile limon, soğuk algınlıklarında ilk başvurulan çaredir. Bununla birlikte limonlu suyun faydaları da bir o kadar çoktur. Sindirim sistemi, ağız kokusu, antistres olması, alkali bir gıda olması başlıcalarıdır. İşte limonlu suyun faydaları...

LİMONLU SUYUN FAYDALARI

Sabahları güne limonlu su içmeyi alışkanlık edindiğiniz zaman kendinizdeki değişikliği gözlemleyecek ve deneyimleyecekseniz. Eğer ki kilo vermek istiyor veya kilo almak istemiyorsanız limonlu suyun bu faydasından yararlanabilirsiniz. Limonlu suyu içmeye başlamakla daha zinde, daha enerjik olacak ve soğuk algınlıklarına karşı doğal bir koruma sağlayacaksınız. Şimdi madde madde limonlu suyun faydalarını inceleyelim.

Limonlu su sindirim sistemini korur. Sindirim sistemine dair sorunlarınız var ise her sabah limonlu suyu içmeniz faydanıza olacaktır. Limonlu su ile mide asidiniz takviye edilmiş olacak, böylece başta hazımsızlık olmak üzere birçok konuda sizi rahatlatacaktır. Ayrıca ishale de iyi gelen limonlu su, lifli yapısı ile sindirimi düzenler.

Limonlu su içmek karaciğere faydalıdır. Limonlu su içmenin karaciğerdeki sindirim enzimlerini harekete geçirmesine yardımcı olması nedeniyle sağlıklı bir karaciğer için limonlu suyu tüketmek gerekiyor.

Limonlu su kilo vermenize yardımcı olur. Mide asitlik oranını düzenleyen limonlu suyun içilmesi zayıflamaya yardımcı olur. Çünkü mide asidi yüksek olan kişiler, sürekli açlık hisseder ve yeme ihtiyacı duyar. Bu nedenle limonlu su içmek bu durumda faydasını gösterir ve ayrıca içerisinde bulunan pektin lifi ile acıkmayı önler. Uzmanların görüşüne göre limonlu su içmenin günlük fazladan bir 100 kalori yakmanızı sağlar.

Limonlu su hastalıklardan koruru. Güçlü bir antibakteriyel olan limonlu su içmek grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Her sabah içmeniz takdirinde bu hastalıklardan korunmuş olursunuz. Limonun güçlü bir antioksidan olması nedeniyle limonlu su, sizi enfeksiyonlardan korumuş olur.

limonlu su içmek cildinize iyi gelecektir. Yarım limonu suyunuza sıkınca, 6 kalori karşılığında hücre hasarına karşı korunmanız ve yaraların iyileşmesi için gereken günlük C vitamini ihtiyacınızın altıda birini almış olacaksınız. Bu şekilde sağlanan C vitamini derinin elastikiyetini korur. Böylece çizgi oluşumlarını ve sivilcelenmeleri önler.

limonlu su kalp sağlığını korur. Potasyum, kalp ve damar sağlığı için gerekli olan minerallerden biridir. Ve limon potasyum açısından zengin olması nedeniyle kalp sağlığını koruyan limon, tansiyonun dengelenmesine de yardımcı olur. Limonda bulunan antioksidanların, kalp-damar rahatsızlıklarını önlediği de söylenir. Potasyum, sinir ve kas iletişimi ile besinlerin ve atıkların taşınması için gereklidir. Potasyum, tuzun kan basıncı üzerindeki etkisinin bir kısmını giderir.

Limonlu su böbrek taşı oluşumunu önler. Böbrek taşı oluşumu, idrarda bulunan sitrat eksikliği ile oluşur. Limonda bulunan sitrik asit ile vücutta yeni kalsiyum taşlarının oluşması ihtimalini azaltır. Limonlu su içmek ise vücudun susuz kalmasını önleyerek bu taşların oluşumunu engellemiş olur.

Limonlu su içmek diş sağlığını korur ve ağız kokusunu önler. Ağız kokusunun bakterilerden kaynaklandığı düşünülürse antibakteriyel olan limonlu su içmek bu bakterilerin oluşumunu önler. Böylece hem dişler korunmuş hem de ağız kokusu önlenmiş olur. Limon, diş eti ve diş minesi için oldukça kuvvetli asitler içerdiğinden limon suyu içmek komple bir ağız bakımı sağlar.

Limonlu su göz sağlığı için de faydalıdır. Limon içinde bulunan C vitamini ve antioksidanlar, katarakt ve maküler dejenerasyona karşı koruyucu bir etki oluşturur. Bu özelliği ile limonlu su içmek, gözlere havucun verdiği faydayı sağlar.

Limonlu su içmek stresi önler. Içeriğinde yüksek oranda potasyum minerali içeren limon, daha bir uyku sağlar. İyi bir uyku ise stresin önüne geçer. Tansiyonu normal seviyede tutan limonlu su, zihinsel gelişime de katkı sağlar. Ayrıca, limon kokusunun stres seviyesini düşürdüğü gösterilmiştir.

Limonlu su yüksek kan basıncını düşürür. K vitamini, yüksek kan basıncını, baş dönmesini ve mide bulantısını azaltmaya yarar. Bu vitamin ise limonda dolasıyla limonlu suda bolca miktarda bulunmaktadır. Bu sayede limonlu su içmek tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.

Limonlu su içmek gün boyu enerjik hissettirir. Sabahları ayılmak ve enerji için içtiğimiz kahve, bir süreye kadar o enerjiyi sağlar. Fakat kahve yerine içilen limonlu su, hiçbir olumsuz yan etkisi olmadan ruh halinizi yükseltir ve sizi enerjik hissettirir.

Limonun içinde bulunan potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi elektrolitler ile vücudu elektroliz eder. Böylece limonlu su içmek vücudun susuz kalmasını önlemiş olur.

Limonlu su içmek eklem ve kas ağrılarına iyi gelir. Limonlu su, eklemlerde ağrıya neden olan ürik asidin seyreltilmesini sağlar.

Limonlu su içmek solunum yolu enfeksiyonlarına, boğaz ağrısına ve bademciklerin şişmesine engel olur.

Limonlu su içmek vücudun pH seviyesini artırır. pH değerini yüksek olması ise hastalıklara karşı savaşma ihtimalinizi artırır.

Limonlu su içmek hamileler ve bebek gelişimi içinde önemlidir. İçinde bulunan C vitamini ile bebek gelişimini destekleyen limonlu su, potasyum sayesinde beyin ve sinir sistemine iyi gelir.

Limonlu su içmek kansere karşı direnç sağlar. Limon, alkali bir besindir. Kanser ise alkali ortamda ilerleyemez. Bu nedenle limonlu su içmek alkali bir ortam oluşturacağından kanserin ilerlemesini önlemiş olur.