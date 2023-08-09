Lincoln Henrique'nin sözleşmesi donduruldu

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09/08/2023

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Lincoln Henrique'nin sözleşmesi donduruldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin devre arasına kadar dondurulduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'de yabancı oyuncu sayısını düşürmek için Lincoln Henrique'nin sözleşmesi donduruldu.

Menisküs ameliyatı olan Brezilyalı futbolcunun sahalara dönüşü ekim ayını bulacaktı.

Teknik direktör İsmail Kartal, ''Lincol Henrique'nin sözleşmesini devre arasına kadar dondurduk. Tedavisi devam ediyor.'' dedi.

Lincoln Henrique'nin 2026'ya kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.

09/08/2023 17:27
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TAGS: Lincoln Henrique’nin sözleşmesi donduruldu
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