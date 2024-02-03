Lincoln Henrique'nin yeni takımı belli oldu
03/02/2024
Fenerbahçe, Lincoln Henrique’nin kiralık transferi için RB Bragantino ile anlaşma sağladı. Oyuncu kısa süre içerisinde Brezilya’ya gidecek.
Lincoln Henrique'nin ülkesine dönüyor. Brezilyalı futbolcu RB Bragantino takımına transfer olmak üzere.
Fenerbahçe, Lincoln Henrique’nin kiralık transferi için RB Bragantino ile anlaşma sağladı.
25 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Brezilya'ya gidecek.
Lincoln, Süper Lig'den MKE Ankaragücü'nün gündeminde yer alıyordu.