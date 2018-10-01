Lindsay Lohan'a yumruk!

Independent'ın haberine göre, olayın görüntülerini Instagram hesabından canlı paylaşan 32 yaşındaki Lohan, ısrarına rağmen çocuklarını ona vermeyen, Suriyeli olduğu tahmin edilen aileyi ‘insan kaçakçılığıyla' suçladı. Bu sözlere sinirlenen anne ünlü oyuncunun suratına yumruk attı.

Videoda Lohan'ın, "Bana elini ver" diyerek, çocuklardan birini götürmeye çalıştığı sırada, çocuğun annesinin Lohan'a vurduğu görülüyor. Daha sonra ise Lohan'ın ‘şokta olduğunu ve çok korktuğunu' söylediği duyuluyor.