Linens, en yeni satış mağazasını Kuzey Kıbrıs’ta açtı

Türkiye’nin ev tekstili sektörünün lider markası Linens, 40 yılı aşkın süredir ‘Evinizin güzellik merkezi’ sloganıyla hizmet veriyor. Türkiye’de 29 ilde 70’den fazla mağazası, yurtdışında ise 8 farklı ülkede 21 mağazası bulunan Linens markası, ülkemize iş insanı Halide Yaykur ve İnens İthalat ve Pazarla Kıbrıs Co. Ltd. tarafından kazandırıldı.

Linens Girne Mağazası Semih Sancar Caddesi’nde Carrington Gold Tower’da seçkin davetlilerin katılımıyla, 15 Aralık Perşembe günü açıldı. Linens Mağazası’nı ziyaret eden Cumhurbaşkanımız Sn. Ersin Tatar, Halide Yaykur’u yatırımından dolayı tebrik etti.

Yaykur’un açılışta yapmış olduğu konuşmada, Zorlu Tekstil tarafından kurulan ve Türkiye’den yurtdışında açılan "ilk" ev tekstili zinciri olma özelliğini taşıyan Linens Mağazası’nı halkımızın beğenisine sunmanın gururunu yaşadığını belirtti. Yaykur, Linen’in ‘Koşulsuz müşteri memnuniyeti” ve “güler yüzlü hizmet” anlayışını belirlemiş bir marka olduğunu sözlerine ekledi.

Yaykur, ‘Onlarca farklı tarza hitap eden, Linens markası’nın moda trendlerini çok yakından takip eden bir marka olduğunu, evleri daha da güzelleştirmek, şık ve davetkar mekanlar yaratmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü’ vurguladı. Yaykur, Kıbrıs halkının büyük çoğunluğunun, evinin dekorasyonunda kaliteye önem verdiğini ve ürün seçiminde çok titiz oldukları için, Linens’in halkımızın beklentileriyle tamamen örtüşen bir marka olduğu bilgisini aktardı.

Linens’in Zengin Ürün Yelpazesi

Linens’in Girne Mağazası, 200 metrekare büyüklüğündeki yeni mağazasıyla, perdeden nevresime, çarşaftan masa örtüsüne, havludan bornoza ve döşemelik kumaşlara, banyo ve mutfak takımlarından dekoratif aksesuarlara, halıdan porselene kadar pek çok ürün çeşidiyle hizmete girdi.

Linens en popüler ürünlerinden birisi olan perdeyi, müşterilerinin zevkine göre sıfırdan dikiyor gerekirse evlerine gidip ölçü alıyor ve perdenin dikimi tamamlandıktan sonra müşterilerinin evlerine monte ediyor. Tamamen müşteri memnuniyetine önem veriyor.





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16/12/2022 17:47