Lionel Messi Dünya Kupası'yla uyudu

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı yenerek 36 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı, bu sabaha karşı ülkesine döndü. Uçaktan ilk olarak elinde kupayla Lionel Messi ve teknik direktör Scaloni indi.

Futbolcular ve teknik ekip, daha sonra kendilerini bekleyen üstü açık otobüse binerek havaalanından ayrıldı.

Arjantin Milli Takımı’nı taşıyan otobüs, kutlamalar için Buenos Aires sokaklarını dolduran binlerce futbolseverlerin arasında ilerlemekte zorlandı.

Coşkulu kutlamanın ardından futbolcular dinlenmek için odalarına çekildi.

MESSİ KUPAYLA UYUDU

Kupayı bir an olsun yanından ayırmayan Lionel Messi, 15 yıldır hayalini kurduğu kupayla uyudu.

Kariyerindeki tek eksik kupayı kazanmanın mutluluğu fotoğraf karelerine yansıdı. Messi'nin bu anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

BİNLERCE ARJANTİNLİ SOKAKLARA AKIN ETTİ

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, milli takımın dünya kupası şampiyonluğunu kazanmasının ardından otobüsle zafer turu atmasını bekleyen binlerce kişi sokaklara akın etti.

Sabahın erken saatleriyle şehir merkezine yönelen on binlerce kişi, başkent sokaklarını doldurdu.

Milli takım otobüsünün geçeceği yerde sevinç gösterileri yapan binlerce kişi, takım otobüsünün şehir merkezinden geçmeyeceği haberi üzerine, otobüsün geçeceği otoyola yöneldi.

Polis barikatını aşan kalabalık, şampiyon milli takımı ve Dünya Kupası'nı görebilmek için 25 Mayıs otoyolunu trafiğe kapattı.

Arjantin'deki kupa coşkusundan kareler...

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20/12/2022 19:47