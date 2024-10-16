Lionel Messi galibiyete damga vurdu: Arjantin farklı kazandı

Arjantin, Lionel Messi'nin 3 gol ve 2 asistle oynadığı maçta Bolivya'yı 6-0 mağlup etti. Arjantin'in diğer gollerini Lautaro Martinez, Julian Alvarez ve Thiago Almada kaydetti.

2026 Dünya Kupası CONMEBOL Elemeleri'nde Arjantin, Bolivya karşısında farklı kazandı.



İlk yarısını 3-0 önde tamamladığı maçtan 6-0'lık galibiyetle ayrılan Arjantin liderliğini sürdürdü ve 22 puana yükseldi.

GALİBİYETE MESSİ DAMGASI

Arjantin 3 golü Lionel Messi'den gelirken yıldız futbolcu 2 asist yaptı.



Ev sahibi ekibin diğer gollerinde ağları Lautaro Martinez, Julian Alvarez ve Thiago Almada havalandırdı.

"BİR TARİH BELİRLEMEDİM"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Lionel Messi kariyeriyle ilgili bir karar vermediğini söyledi.



Messi, "Geleceğimle ilgili bir tarih belirlemedim. Burada olduğum için her zamankinden daha heyecanlıyım çünkü buradaki son maçlarım olduğunu biliyorum. Umarım böyle devam edebilirim ve yılı iyi bitiririm. Taraftarların sevgisini hissederek buraya gelmek çok güzel. Aramızdaki bağ harika, burada oynamayı seviyoruz." dedi.