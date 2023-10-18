Lionel Messi, Luis Suarez'in rekorunu kırdı

Lionel Messi, Luis Suarez'e ait Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde en çok gol atma rekorunu kırdı.

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18/10/2023

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Lionel Messi, Luis Suarez'in rekorunu kırdı

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri 4. grup maçında Arjantin deplasmanda Peru'yu 2-0 yendi. Arjantin'in gollerini 32 ve 42. dakikalarda Lionel Messi attı. Grupta oynadığı 4. maçı da kazanan Arjantin 12 puanla liderliğini sürdürdü.

Lionel Messi, Peru karşısında bulduğu gollerle Luis Suarez'in rekorunu kırdı.

Arjantinli yıldız, Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Luis Suarez'e ait 29 gollük rekoru kırdı. Messi, Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde 31 gole ulaştı.

18/10/2023 10:38
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TAGS: Lionel Messi, Luis Suarez
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