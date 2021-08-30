Lionel Messi PSG formasıyla ilk maçına çıktı
Lionel Messi, yeni takımı Paris Saint-Germain forması altında ilk maçına Reims karşısında çıktı.
30/08/2021
Barcelona'dan PSG takımına transferi büyük olay olan Lionel Messi, yeni takımı ile ilk maçına Reims karşısında çıktı. Messi mücadelenin 66.dakikasında Neymar'ın yerine oyuna dahil oldu. Messi girmeden önce Mbappe'nin takımını 2-0 öne geçirmişti. Mücadele de bu sonuçla sona erdi.
PSG geride kalan 4 hafta sonunda 12 puanla zirvede yer aldı. Messi maç boyunca 25 kez topla buluşurken rakip kaleye şut çekmedi.