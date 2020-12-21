Lionel Messi: Savaşmak istiyorum

Lionel Messi, kulüpteki durumu hakkında açıklamalarda bulundu

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21/12/2020

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Lionel Messi: Savaşmak istiyorum

İspanyol televizyon kanalı La Sexta'ya açıklamalarda bulunan Barcelona’nın yıldız futbolcusu Lionel Messi''Yazın çok kötü zamanlar geçirdiğim doğru. Gerçek şu ki bugün iyiyim. Bugün iyiyim ve önümdeki her şey için ciddi bir şekilde savaşmak istiyorum, heyecanlıyım. Kulübün her anlamda zor bir dönemden geçtiğini biliyorum" dedi.

Bilindiği üzere Lionel Messi'nin sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Avrupa'nın dev kulüpleri Messi'nin maaşını karşılamada sorun yaşayacağı ise aşikar.

Barcelona yönetimi ise Lionel Messi'nin takımda kalma gibi bir planı olduğu takdirde maaşında indirim yapması gerektiğini ifade etmişti.

21/12/2020 16:09
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TAGS: Lionel Messi
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