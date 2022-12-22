Lionel Messi'den 1 yıllık sözleşme

Le Parisien'in gazetesi, Lionel Messi'nin, Paris Saint-Germain'in (PSG) yeni sözleşme teklifini kabul ettiğini duyurdu. Habere göre Arjantinli yıldız, en az 2023-24 sezonu sonuna kadar Fransız ekibinde kalacak.

PSG yönetimi ile Messi'nin menajeri ve babası Jorge Messi arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. Son üç aydır devam eden görüşmelerde sona gelindi ve taraflar arasında prensip anlaşması sağlandı.

Messi'nin ikna edilmesi zor olmadı. Paris temsilcisinin teklifini yıldız oyuncunun ailesi de istiyordu. Ailesi onun Avrupa'da ve üst düzey mücadele etmesini istiyordu.

Sezon sonunda Barcelona'ya döneceği iddia edilen 35 yaşındaki futbolcu için Amerika Ligi (MLS) temsilcisi Inter Miami'nin adı da transferde geçiyordu.

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22/12/2022 12:16