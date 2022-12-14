Lionel Messi'den iki rekor

Arjantin Milli Takımı formasıyla 25. maçına çıkan Lionel Messi, Lothar Matthaus'a ait olan Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu rekorunu egale etti. Messi öte yandan kupada en çok gol atan Arjantinli futbolcu rekorunu da ele geçirdi.

Katar'da devam eden FIFA Dünya Kupası'nda bir rekora daha imza atıldı.

Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile Arjantin arasında oynanan yarı final müsabakasında 25. Dünya Kupası maçına çıktı.

Messi, Alman futbolcu Lothar Matthaus'a ait olan rekoru egale etmiş oldu.

Öte yandan mücadelede takımının ilk golüne imza atan Messi, Dünya Kupası'ndaki 11. golünü kaydetti ve kupa tarihinin en golcü Arjantinli oyuncusu olmayı başardı.

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14/12/2022 10:50