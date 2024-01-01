Lionel Messi'nin forması emekliye ayrılıyor

Lionel Messi'den sonra 10 numaralı milli takım forması emekliye ayrılacak.

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia yaptığı açıklamada, Lionel Messi milli takımı bıraktıktan sonra 10 numaralı formayı emekliye ayıracaklarını söyledi.

Tapia açıklamasında, "Messi milli takımdan emekli olduğunda 10 numarayı bir daha kimsenin giymesine izin vermeyeceğiz. 10 numara, onun onuruna ömür boyu emekliye ayrılacak." dedi.

İLK MAÇINA 2005'TE ÇIKTI

Arjantin Milli Takım formasıyla Lionel Messi ilk kez 2005'te sahaya çıktı.

Milli takımda 180 maçta forma giyen Messi, 106 kez ağları havalandırdı.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda kariyerinin ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu yaşayan Arjantinli yıldız, COPA America'da 2021'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Messi, Arjantin Milli Takımı'yla Finalissima, U20 Dünya Kupası ve 2 kez Olimpiyat şampiyonluğu kazandı.