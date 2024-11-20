Lionel Messi'nin rekoru egale ettiği maçta Arjantin 3 puanı tek golle aldı

Son dünya şampiyonu Arjantin, Peru karşısında galibiyeti tek golle aldı.



2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Peru'yla karşılaşan Tangocular, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Arjantin'in golü Lautaro Martinez'nden gelirken asisti Lionel Messi yaptı.

MESSI REKORU EGALE ETTİ

Lionel Messi bu asistle Landon Donovan'ın rekoruna ortak oldu.



Milli takım formasıyla 58 asiste ulaşan yıldız futbolcu ilk sırayı Donovan'la paylaşıyor.



Messi, Arjantin'in 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde mart ayında Uruguay ve Brezilya'yla oynayacağı maçlardan birinde asist yapması halinde rekorun yeni sahibi olacak.

LIONEL MESSI'NIN MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Arjantin Milli Takımı'yla ilk maçına 2005'te çıkan Lionel Messi toplamda 191 maçta forma giydi.



Messi bu maçlarda 112 gol ve 58 asist kaydetti.



Milli takım kariyerinde Messi Copa America (2), Düünya Kupasıve Olimpiyat şampiyonlukları yaşadı.