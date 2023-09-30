Lions International onaylı Uzmanlık Kulüpleri Çalıştayı düzenleniyor

Kuzey Kıbrıs - Undistricted Cyprus/Provisional District 135 Lions Kulüpleri, 7 Ekim'de Lions International onaylı Uzmanlık Kulüpleri Çalıştayı düzenleyecek.

Merkez ofisin Oak Brook, ABD'de bulunduğu Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği, Kuzey Kıbrıs'taki 18 Lions Kulübü için sanal ortamda Uzmanlık Kulüpleri Çalıştayı düzenlenmesini onayladı.

Young Proffessionals Cyprus’tan verilen bilgiye göre, Undistricted (müstakil, sınırları belli olmayan) yapıdan Provisional District (geçici yönetim çevresi) yapısına geçmeye hazırlanan Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri üyeleri eğitimi Türkçe olarak alacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Lions International merkez ofisinin onayıyla, lisanslı olarak yapılacak Uzmanlık Kulüpleri (Specialty Clubs) Eğitiminin Türkçe olması için LCIF Kuzey Kıbrıs Koordinatörü Fikret Şendil müzakereleri tamamladı.

Türkiye Lions Konfederasyonu'ndan Lion Alper Koçulu'nun Eğitmen olarak yer alacağı çalıştay, Türkçe olarak düzenlenecek ve Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri adına organizatörlüğü Fikret Şendil üstlenecek.

Kayıt altına alınacak eğitim sonrası, katılımcılara sertifikalarını Lions International iletecek.

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri, geçen haziran ayında ilk kez üç gün süren Lions Liderlik Enstitüsü düzenlemiş ve Avrupa GAT - Küresel Eylem Takımı Lideri PID Elisabeth Haderer'i eğitmen olarak misafir etmişti. Lions Liderlik Enstitüsünün organizatörlüğünü Fikret Şendil ve Anıl Meryem Altuğ Bilir üstlenmişti.

Uzmanlık Kulüpleri Çalıştayı, 7 Ekim Cumartesi günü yapılacak.