Lions Kulübü öncülüğünde 15 çocuğa daha HPV aşısı yapıldı

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22/01/2024

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Lions Kulübü öncülüğünde 15 çocuğa daha HPV aşısı yapıldı

Lions Kulübü’nün “Kız Çocuklarına HPV Aşısı Projesi” kapsamında Mağusa-İskele-Karpaz bölgelerinde ailesinde kanser öyküsü olan 15 çocuğa daha bugün aşı yapıldı. Proje kapsamında ilk doz HPV aşısı yapılan çocuk sayısı 20’ye çıktı.

Konuyla ilgili Lions Kulübü’nden yapılan açıklamada, projeyi birlikte yürüttükleri Mağusa Desdemona Lions Kulübü'ne, kız çocuklarına ulaşmamızı sağlayan Dr.Bircan Kavaz'a, aşıları ulaştıran Bosfarma Selçuk Süleyman Özceada’ya, Bağışçımız Ebru Çeneli'ye, projemize bağışta bulunan ve aşıları uygulayan Dr Umut Altunç'a, Gönyeli Belediyesi’ne ve tüm bağışçılara teşekkür edildi.

22/01/2024 18:22
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TAGS: Lions Kulübü öncülüğünde 15 çocuğa daha HPV aşısı yapıldı
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