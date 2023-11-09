Lions kulüpleri, Diyabet Derneği, Diyetisyenler Birliği ve Fizyoterapistler Birliği ile diyabet farkındalığı için bir dizi etkinlik düzenliyor

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri (Undistricted Cyprus/Provisional District 135), diyabet hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla, Diyabet Derneği, Diyetisyenler Birliği ve Fizyoterapistler Birliğinin katkılarıyla bir dizi etkinlik düzenliyor.

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Diyabet Komitesi Başkanı Ln. Süreyya Gürses'in açıklamasına göre, Lionlar ve diğer katılımcılar 13 Kasım Pazartesi günü Lefkoşa’da Girne Kapısı- Kuğulu Parkta saat 10.00’da toplanarak, Atatürk büstü önünde diyabete farkındalık hakkında basın açıklaması yapacak. Ardından saat 11.00’de bando eşliğinde Girne Kapısından Atatürk Meydanı’na (Sarayönü) doğru yürünecek.

Sarayönü Meydanında kurulacak stantlarda arzu eden Lionlara ve halka Diyabet Derneği yetkililerince kan şekeri ölçümü yapılacak, Fizyoterapistler Derneği yetkilileri meydanda toplu egzersiz yaptıracak, Diyetisyenler Birliği’nce de sağlıklı beslenme önerilerinde bulunulacak. Etkinlik saat 13.00’te sona erecek.

14 Kasım Salı günü Lions Kulüplerinin bulunduğu Lefkoşa, Girne, Mağusa ve Güzelyurt’ta seçilen ortaokullarda eş zamanlı olarak diyetisyenler tarafından, “Ergenlik Döneminde Yeterli ve Dengeli Beslenme” konulu seminerler düzenlenecek.

16 Kasım Perşembe Atatürk Öğretmen Akademisi’nde öğretmen adaylarına yönelik, Endokrinoloji ve Metobolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Umut Maraşuna ve Diyetisyen Yrd. Doç. Dr. Sabiha Gökçen Zeybek’in konuk konuşmacı olduğu “Yaşam Boyu Beslenme” konulu bir seminer yapılacak.