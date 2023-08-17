Lions Kulüpleri Gençlik Spor Etkinlikleri Düzenledi

Lions Kulüpleri tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen Spor şenliklerine bir yenisine daha ekleyerek “Lions Gençlik Spor Etkinlikleri” düzenlendi. 12 Ağustos Dünya Gençlik günü nedeniyle Mağusa Kale Lions Kulübü, Mağusa Destemona Lions, Mağusa Ravelin Lions, Girne Özgür Ada, İskele Sahil Lions kulübü, Lefkoşa Lider, İskelel Sahil Leo kulüpleri iş birliğinde Okan Erdoğdu organizasyonluğunda sekizinci kez düzenlenen “Lions Gençlik Spor Etkinlikleri” Glapsides Plajında yapıldı.

Sosyal Sorumluluk Projesi

Mağusa Kale Lions Kulübü, Mağusa Destemona Lions, Mağusa Ravelin Lions, Girne Özgür Ada Lions, İskele Sahil Lions kulübü, Lefkoşa Lider, İskele Sahil Leo kulüpleri iş birliğinde Okan Erdoğdu organizasyonluğunda 8. kez düzenlenen “Lions Gençlik Spor Etkinlikleri” Plaj Voleybol turnuvası, Yüzme Maratonu, Kumda Heykel yarışması sosyal sorumluluk kapsamında yapıldı.

Lionslar Şampiyon Melekler Anı Turnuvası

Gençlerimiz için güvenli ve sağlıklı bir geleceği sporla sağlamaya yardımcı olmak amacıyla her yıl yapılmakta olan Lions Gençlik Spor Etkinlikleri bu yıl 8.’si kalbimizin en güzel yerinde sakladığımız, hiçbir zaman unutmayıp, unutturmayacağımız “Lionslar Şampiyon Melekler” anı turnuvası Plaj Voleybolu, Yüzme, Kumda Heykel olmak üzere 3 farklı etkinlik gerçekleştirildi.

Spor Etkinlikleri

12 Ağustos Dünya Gençlik günü nedeniyle Okan Erdoğdu’nun organizasyonluğunda gerçekleştirilen “Lionslar Şampiyon Melekler” anı turnuvası Plaj Voleybolu 2 sahada 8 takımın katılımıyla oynanan maçlar sonucunda kazananın olmadığı tamamen farklı sporcuların kaynaşması amaçlanırken, zevkli çekişmeli ve seyir zevki yüksek karşılaşmalar oynandı. Yüzme Maratonuna 14 yüzücü sporcu katılımıyla 3 Km’lik yüzme yarışmasında keyifli ve heyecan dolu anların yaşandığı yarışmalar olurken, organizasyonda son olarak Kumdan Heykel yarışması ise 5 bölümden oluşurken, katılımcılar tarafından kumdan yapılan motifler oldukça güzel ve ilgi ile takip edildi. Mağusa Kale Lions Kulübü, Mağusa Destemona Lions, Mağusa Ravelin Lions Külüpleri, Girne Özgür Ada Lions, İskele Sahil Lions kulübü, Lefkoşa Lider, İskele Sahil Leo kulüpleri iş birliğinde Okan Erdoğdu organizasyonluğunda 8. kez birlikte düzenledikleri turnuvada plaj voleybolu ve yüzme maratonunun yanında kumdan heykel yarışması sosyal bir sorumluluk kapsamında yapılarak tamamlanmış oldu.