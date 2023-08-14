Lions Kulüpleri Gençlik Spor Etkinlikleri Düzenliyor

Lions Kulüpleri tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen Spor şenliklerine bir yenisine daha ekleyerek “Lions Gençlik Spor Etkinlikleri” düzenliyor. 12 Ağustos Dünya Gençlik günü nedeniyle Mağusa Kale Lions Kulübü, Mağusa Destemona Lions, Mağusa Ravelin Lions, Girne Özgür Ada, İskele Sahil Lions kulübü, Lefkoşa Lider, İskelel Sahil Leo kulüpleri iş birliğinde sekizinci kez düzenlenecek olan “Lions Gençlik Spor Etkinlikleri” 15 Ağustos Salı günü yapılıyor.

Sosyal Sorumluluk Projesi

Mağusa Kale Lions Kulübü, Mağusa Destemona Lions, Mağusa Ravelin Lions, Girne Özgür Ada Lions, İskele Sahil Lions kulübü, Lefkoşa Lider, İskele Sahil Leo kulüpleri iş birliğinde 8. kez düzenlenecek olan “Lions Gençlik Spor Etkinlikleri” Plaj Voleybol turnuvası, Yüzme Maratonu, Kumda Heykeller yarışması sosyal sorumluluk kapsamında yapılacak.

Şampiyon Melekler Anısına

Gençlerimiz için güvenli ve sağlıklı bir geleceği sporla sağlamaya yardımcı olmak amacıyla her yıl yapılmakta olan Lions Gençlik Spor Etkinlikleri bu yıl 8.’si kalbimizin en güzel yerinde sakladığımız, hiçbir zaman unutmayıp, unutturmayacağımız “Şampiyon Meleklerimiz” anısına gerçekleştirilecek.

Spor Etkinlikleri Programı

12 Ağustos Dünya Gençlik günü nedeniyle 15 Ağustos Salı günü, 18.00 - 20.00 saatleri arasında Plaj Voleybolu 8 takım (Takımlar 2 kişiden oluşacaktır) katılımıyla 2 sahada dönüşümlü oynanan maçlar sonucunda kazananın olmadığı tamamen farklı sporcuların kaynaşması amaçlı maçlar serisinden oluşan etkinlik planlanırken, saat 18.30’da startı verilecek Yüzme Maratonuna 14 yüzücü sporcu katılımıyla 2 Km’lik yüzme yarışması planlandığı organizasyonda Kumdan Heykeller yarışması ise 2 kişiden oluşan 5 takımın katılımıyla yarışma yapılacak.

Yapılan Organizasyonlar

Lions Kulüpleri, Dünya Gençler Spor etkinliklerini 2017 yılında ülkemizde Gazimağusa’da Futbol Şenliği, Tenis, Streetball branşları ile başlatarak ses getirirken, 2018 yılında minikler halı saha spor şenliğini, geleneksel hale getirilen 4. ve 5. kez düzenlenen spor şenliği dostluk turnuvası, 6. kez Futbol Şenliği ile birlikte yeniden Tenis, Streetball, 2022 yılında 7. geleneksel minikler halı saha Spor Şenliği U10 dostluk turnuvası branşları da düzenlenirken, bu yılda (2023) 8. “Lions Gençlik Spor Etkinlikleri” düzenleniyor.