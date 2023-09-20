Lions kulüpleri ile İnsan Hakları Platformu sanal söyleşide biraraya gelecek

Kuzey Kıbrıs Undistricted Cyprus/Provisional District 135 Lions Kulüpleri, 21 Eylül Uluslararası Barış Günü olması sebebiyle, İnsan Hakları Platformu ile sanal söyleşide bir araya gelecek.

Bünyesinde Kuir Kıbrıs Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Sivil Toplum İnisiyatifi, Üçüncü Toplum Forumu, Evrensel Hasta Hakları Derneği'ni barındıran İnsan Hakları Platformu, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri ile sosyal farkındalık temalı sanal söyleşi düzenleyecek.

Young Professionals Cyprus’tan yapılan açıklamaya göre, KKTC’de İnsan Hakları ve Barış, LGBTI+ Hakları, Mülteci Hakları ve İnsan Ticareti gibi önemli konuları ve bu konulardaki bulguları ve çalışmaların anlatılacağı sanal söyleşi, 21 Eylül Uluslararası Barış Gününde yapılacak.

Açıklamada, uluslararası barışın ülkedeki iç huzur ve toplumu oluşturan tüm kesimlerin karşılıklı saygı, sevgi ve anlayışla oluşacağına inanan Lions kulüplerinin, insan hakları ve cinsiyet eşitliği konularının günümüz dünyasında önemli sosyal konular olduğuna dikkat çekmeyi hedeflediği kaydedildi.

İnsan Hakları Platformu'ndan Emete İmge, Didem Eroğlu, Erman Dolmacı ve Fezile Osum'un konuk konuşmacılar olacağı sanal söyleşinin moderatörlüğünü, Lions International Kuzey Kıbrıs Koordinatörü Fikret Şendil ve Lions Kulüpleri Başkanları birlikte üstlenecek.

İngilizce simültane tercümenin de sağlanacağı sanal söyleşi, farklı ülkelerden Lions Kulüpleri temsilcilerini de misafir edecek. Perşembe akşamı saat 20.00'de başlayacak sanal söyleşi, Zoom platformu üzerinde gerçekleşecek.

Ön kayıt şartının bulunmadığı sanal söyleşi için görsel üzerinde bulunan QR kodunun taranmasının yeterli olacağı belirtilirken, girişlerin 19.45 itibarıyla başlayacağı kaydedildi.