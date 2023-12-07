Lions Kulüpleri, Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği'ne tekerlekli sandalye bağışında bulundu

Lions Kulüpleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği'ne beş adet tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Lions Kulüplerinden yapılan açıklamaya göre; Girne Vatan, Mağusa Kale, Girne Ada, Girne Beşparmak, Nicosia New Generation ve Young Professionals Cyprus Virtual Lions Kulüpleri beş adet tekerlekli sandalyeyi Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Günay Kibrit'e teslim etti. Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Lions Kulüplerinin vermiş olduğu desteğe teşekkür etti.

Bağış etkinliğinde, Mağusa Kale ve Girne Vatan Lions Kulüpleri ayrıca mavi kapak bağışında da bulundu. Bağış etkinliğine, Distirct 135 Kuzey Kıbrıs Lions Yönetim Çevresi Kurucu Genel Yönetmeni Fikret Şendil, Girne/Güzelyurt Bölge Başkanı Mukaddes Turan, Girne Vatan Lions Kulübü Başkanı Harbiye Şenyüz, Girne Ada Lions Kulübü Başkanı Ayça Palaz, Mağusa Kale Lions Kulübü Başkanı Seray Gürün ve Nicosia New Generation Lions Kurucu Başkanı Anıl Meryem Altuğ Bilir katıldı.