Lions Kulüpleri, Sosyal Duygusal Öğrenme Programını tanıttı

Young Professionals Cyprus Virtual Lions’un ev sahipliğinde, Lions ve Leo kulüplerinin ortak organizasyonunda düzenlenen “Sosyal Duygusal Öğrenme Programı” tanıtım semineri yapıldı.

Young Professionals Cyprus Virtual Lions’tan yapılan açıklamaya göre, dünyada 107 ülkede ve 48 farklı dilde, Lions Kulüplerinin sponsorluğunda uygulanan Sosyal Duygusal Öğrenme Yaşam Becerileri Eğitim Programı, ülkedeki Lions kulüpleri üyeleri ve öğretmenlerin katıldığı sanal söyleşi ile tanıtıldı.

Lions Quest Avrupa Koordinatörü PDG Nilgün Niord ve Türk Lions Vakfı Lions Quest eğitmenlerinin konuk konuşmacı olarak katıldığı sanal söyleşide, Sosyal Duygusal Öğrenme Programının temel felsefesi, uygulama şekli ve içeriği hakkında bilgiler paylaşıldı.

İnteraktif bir şekilde tamamlanan sanal söyleşiye, ev sahibi Young Professionals Cyprus Virtual, Mağusa Kale, Girne Özgürada, Girne Vatan, Lefkoşa Başkent, İskele Sahil, Mağusa Mesarya, Nicosia New Generation, Mağusa Desdemona, Mağusa Ravelin, Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri ile İskele Sahil Leo ve Lefkoşa Lider Leo Kulüplerinin başkanları ve üyeleri katıldı.

Young Professionals Cyprus Virtual Lions Kurucu Başkanı Fikret Şendil’in moderatörlüğünde düzenlenen sanal söyleşiye, Lions Quest Türkiye yetkilisi PDG Şima Sunder ile Küresel Eylem Takımı Avrupa Area Liderlerinden PDG Zeynep Kocasinan da katıldı.

Kıbrıs adasında 1997 yılında Güney Kıbrıs’ta başlayan ve ulusal müfredatın bir parçası haline getirilen Lions Quest Sosyal Duygusal Öğrenme Yaşam Becerileri Eğitim Programı, Kuzey Kıbrıs’ta ise 2021 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı ile 300 öğretmene verilen sanal eğitimlerle başladı.

“Kıbrıs adasının ilk ve tek cyber-lions kuruluşu ve sosyal farkındalık, eğitim ve kültür ihtisas kulübü olan Young Professionals Cyprus Virtual Lions”, alzheimer, LGBTQ+ hakları, cinsiyet eşitliği, mülteci hakları, kültürel mirasın korunması ve sosyal duygusal öğrenme programı konularında sosyal farkındalık yaratmayı hedefliyor.

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06/09/2022 10:44